Об этом говорится в отчете минобороны Британии. Там подчеркивают, что этот шаг подчеркивает, что российские военные, вероятно, стремятся интегрировать оккупированную территорию в долгосрочную стратегическую позицию.

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Британская разведка объяснила недавние действия России

3 февраля 2023 года росСМИ сообщили, что так псевдореспублики, Запорожская и Херсонская области передаются под командование со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону.

Это следует за январским заявлением министра обороны Сергея Шойгу о том, что военная экспансия будет включать создание "самостоятельных группировок войск" в Украине.

В британской разведке отмечают, что "вряд ли это повлияет на кампанию – сейчас Россия разворачивает силы из всех военных округов России под командованием специального развернутого штаба".

Россия продолжаю вести наступательные действия в Донецкой области