Про це йдеться у звіті міноборони Британії. Там наголошують, що цей крок підкреслює, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну позицію.

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Британська розвідка пояснила нещодавні дії Росії

3 лютого 2023 року росЗМІ повідомили, що так псевдореспубліки, Запорізька та Херсонська області передаються під командування зі штаб-квартирою у Ростові-на-Дону.

Це слідує за січневою заявою міністра оборони Сергія Шойгу про те, що військова експансія включатиме створення "самостійних угруповань військ" в Україні.

У британській розвідці наголошують, що "навряд чи це вплине на кампанію – наразі Росія розгортає сили з усіх військових округів Росії під командуванням спеціального розгорнутого штабу".

Росія продовжую вести наступальні дії на Донеччині