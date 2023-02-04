Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Фахівці зазначають, що таке штучне створення загрози направлене на боротьбу з внутрішнім невдоволенням частини населення щодо війни та підтримкою байок пропаганди.

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Для боротьби з партизанами та залякування населення: ІПСО про "загрозу безпеці"

Владімір Путін 31 січня підписав указ, який дозволяє спрощено вводити на невизначений термін підвищений "терористичний рівень" в країні. Після цього Брянська та Курська області 3 лютого повідомили про продовження "жовтого" рівня терористичної небезпеки.

Обґрунтували це необхідністю посилення заходів щодо захисту та оборони російської території. Ймовірно, такі дії спрямовані на те, щоб правоохоронці областей, не порушуючи закон, могли розправлятися з інодумцями, зокрема з партизанами.

Крім того, нагнітання ІПСО про "загрозу безпеці" Росії допомагатиме роботі пропагандистів й слугуватиме підґрунтям, аби забезпечити постійну підтримку російських операцій.

Російські чиновники продовжують увічнювати інформаційну операцію про те, що війна в Україні є прямою загрозою російській безпеці через законодавчі маніпуляції,

– пояснюють аналітики.

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