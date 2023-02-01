Про це розповіли у Центрі стратегічних комунікацій. Зазначили, що в мережі поширюють фото плитки шоколаду, яка має назву "Смерть Алешки".

До теми "Вчора танки, тепер літаки": Скабєєва визнала близькість краху Росії

На обгортці шоколадки зображено дитину у шоломі та з траурною стрічкою.

Як створили та поширили фейк

Вперше фото шоколадки опублікував 30 січня акаунт у твітері з ніком Donbass Devushka. Профіль систематично поширює антиукраїнську та антиамериканську пропаганду англійською мовою.

Автори публікації стверджують, що на фото зображено вироблену в Україні плитку шоколаду. Ключовий меседж фейку викладено в описі: "Українці бажають смерті дитині за те, що вона пишається своєю країною". За добу з'явилися майже 150 ретвітів, тоді як для більшості публікацій сторінки цей показник рідко перевищує 20,

– розповіли у Центрі.

В українському сегменті соцмереж дописи про шоколадку "Смерть Алешки" з'явилися лише після російських. Користувачі обговорюють випадок як дешевий російський фейк. У Центрі пояснюють, що образ хлопчика Альошки не є широко відомим серед українців.

Фейкове зображення шоколадки поширили такі пропагандисти: Анатолій Шарій, Роман Голованов, Руслан Осташко. Крім цього, фото публікувала низка російськомовних пабліків "Вконтакте". Для роботи з англомовними користувачами Росія використовує твіттер. Там фейк переклали також іспанською, італійською, французькою та грецькою мовами.



Хто першим поширив фейк / Скриншоти з соцмереж

Що відомо про образ хлопчика Альоші

У медіапросторі окупантів Альоша з Бєлгородської області з'явився навесні 2022 року. У соцмережах росіяни поширювали "вірусне" відео, на якому дитина бігає здовж траси у шоломофоні та вітає бронетехніку, яка їде до кордону з Україною.

Після цього восьмирічний Олексій Павліченко став символом російської пропаганди. Окупанти намагаються розповідати про нього, як про беззахисну дитину, яку треба "рятувати від укронацистів". Центр стратегічних комунікацій вважає цей проєкт пропагандистів успішним.



Альоша вітає вбивць / Скриншот із відео

"Сюжети про Альошку зняли федеральні та регіональні телеканали, він став героєм публікацій найпопулярніших російських новинних медіа, та потрапив у поле зору військкорів", – зазначили у Центрі.

Пропагандисти організували для дитини піар-кампанію. Зокрема, для популяризації образу були такі події:

зустрічі хлопчика з російськими окупантами та фотосесії у військовій формі;

подяка від міноборони Росії;

екскурсія до школи з кадетським класом, переодягання у форму поліцейського;

вступ до лав Юнармії;

стінописи у різних містах Росії з Альошкою;

перемога у конкурсі "Дети-герои", нагорода у Раді Федерації.



Мурал з хлопчиком / Фото російських ЗМІ

Випуск шоколадки

Росіяни створили алюзію на відому ще з радянських часів шоколадку "Альонку". Проте під час рекламної фотосесії на руці хлопчика був патч з сербським або просто перевернутим російським прапором.

Шоколадки із зображенням дитини губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у серпні дарував Путіну. Відтак є підстави вважати фейк про "Смерть Алешки" частиною кампанії пропагандистів.

"Російська пропаганда місяцями закохувала аудиторію в хлопчика Альошу, щоб потім використати його образ як емоційний тригер для генерації чергової хвилі гніву серед довірливих споживачів контенту", – вважають у центрі.



Дитина з нібито російським прапором / Фото російських пропагандистів

Мілітаризація дитинства

Кремль реалізує злочинну політику щодо дітей і займається мілітаризацією дитинства. Він залучає неповнолітніх до парамілітарних організацій (наприклад, Юнармії) та щорічних карнавалізованих святкувань на 9 травня.

"Поки російська армія вбиває реальних українських дітей, російська пропаганда цинічно звинувачує українців у бажанні вбивати маленьких росіян. Це є черговим свідченням того, що російські "бійці інформаційного фронту" є воєнними злочинцями. Такими самими, як російські військові та політичне керівництво Росії", – додали у Центрі.

Російська пропаганда: останні новини