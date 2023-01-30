Однак в України вже достатньо бойових білок та кролів. Так в ефірі 24 Каналу потролив фейки росіян радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Росіян вже ніхто не слухає, а вони продовжують вигадувати фейки

"У нас їх вже багато. Ми 8 років займалися тим, що виховували бойових білок і кролів", – потролив росіян Подоляк.

Він додав, якщо до повномасштабного вторгнення Росії в України ці безглузді фейки ще могли спрацювати на аудиторію якихось країн, то зараз це працює лише на дуже маленький відсоток людей. Ці заяви росіян не мають жодного впливу на міжнародні ринки та й ніхто до них не ставиться серйозно.

Навіть те, що росіяни офіційно говорять практично не отримує якогось коментаря чи експертизи від інших країн. Усі розуміють, що в цьому немає логіки – це абсолютно класичні фейкові пропагандистські наративи, які Росія певний час продавала світу і він купував. А сьогодні немає сенсу це робити, бо все вирішуватиметься на полі бою в Україні,

– зауважив радник голови ОПУ.

Попри те, що на безглузді заяви росіян вже ніхто не звертає уваги, вони все одно продовжують розповідати про біолабораторії або "брудні бомби". Навіть МАГАТЕ, у складі якої є громадяни країни-агресорки, говорить про те, що організація контролює ядерні об'єкти, тому жодної "брудної бомби" не може бути.

Подоляк потролив фейки росіян: дивіться відео

"До цього можна ставитися з іронією, але жодного впливу на світовий порядок денний сьогодні це не має", – підсумував Подоляк.

Фейки росіян: останнє