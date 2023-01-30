Однако у Украины уже достаточно боевых белок и кроликов. Так в эфире 24 Канала потроллил фейки россиян советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Россиян уже никто не слушает, а они продолжают придумывать фейки

"У нас их уже много. Мы 8 лет занимались тем, что воспитывали боевых белок и кроликов", – потроллил россиян Подоляк.

Он добавил, что если до полномасштабного вторжения России в Украину эти бессмысленные фейки еще могли сработать на аудиторию каких-то стран, то сейчас это работает только на очень маленький процент людей. Эти заявления россиян не оказывают никакого влияния на международные рынки и никто к ним не относится серьезно.

Даже то, что россияне официально говорят, практически не получает какого-либо комментария или экспертизы от других стран. Все понимают, что в этом нет логики – это абсолютно классические фейковые пропагандистские нарративы, которые Россия некоторое время продавала миру и тот покупал. А сегодня нет смысла это делать, потому что все будет решаться на поле боя в Украине,

– заметил советник главы ОПУ.

Несмотря на то, что на бессмысленные заявления россиян уже никто не обращает внимания, они все равно продолжают рассказывать о биолабораториях или "грязных бомбах". Даже МАГАТЭ, в составе которой есть граждане страны-агрессора, говорит о том, что организация контролирует ядерные объекты, поэтому никакой "грязной бомбы" не может быть.

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"К этому можно относиться с иронией, но никакого влияния на мировую повестку дня сегодня это не имеет", – подытожил Подоляк.

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