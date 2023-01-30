Однако у Украины уже достаточно боевых белок и кроликов. Так в эфире 24 Канала потроллил фейки россиян советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
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Россиян уже никто не слушает, а они продолжают придумывать фейки
"У нас их уже много. Мы 8 лет занимались тем, что воспитывали боевых белок и кроликов", – потроллил россиян Подоляк.
Он добавил, что если до полномасштабного вторжения России в Украину эти бессмысленные фейки еще могли сработать на аудиторию каких-то стран, то сейчас это работает только на очень маленький процент людей. Эти заявления россиян не оказывают никакого влияния на международные рынки и никто к ним не относится серьезно.
Даже то, что россияне официально говорят, практически не получает какого-либо комментария или экспертизы от других стран. Все понимают, что в этом нет логики – это абсолютно классические фейковые пропагандистские нарративы, которые Россия некоторое время продавала миру и тот покупал. А сегодня нет смысла это делать, потому что все будет решаться на поле боя в Украине,
– заметил советник главы ОПУ.
Несмотря на то, что на бессмысленные заявления россиян уже никто не обращает внимания, они все равно продолжают рассказывать о биолабораториях или "грязных бомбах". Даже МАГАТЭ, в составе которой есть граждане страны-агрессора, говорит о том, что организация контролирует ядерные объекты, поэтому никакой "грязной бомбы" не может быть.
Подоляк потроллил фейки россиян: смотрите видео
"К этому можно относиться с иронией, но никакого влияния на мировую повестку дня сегодня это не имеет", – подытожил Подоляк.
Фейки россиян: последнее
- На фоне передачи Украине западных танков Abrams и Leopard 2 на протяжении последней недели многие фейки касались именно этого вооружения. Так российские пропагандисты придумали чушь, мол, эти танки "угрожают здоровью украинцев". Прокремлевские СМИ распространяли новости, что они якобы вызывают вспышки онкозаболеваний.
- В то же время для россиян пропагандисты распространяли фейк якобы ЧВК "Вагнера" уже уничтожили первый танк Abrams на Востоке. Хотя на самом деле США не сможет предоставить Украине эти танки еще как минимум несколько месяцев.
- Кроме того, распространяли фейки якобы Украина хранит оружие на атомных станциях. Чтобы опровергнуть эти заявления россиян, украинские станции посетили представители МАГАТЭ. Они подтвердили, что на АЭС, находящихся на подконтрольной Украине территории, нет вооружения и техники.