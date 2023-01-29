Многие громкие фейки россиян на этой неделе касались передачи Украине оружия. А также мобилизация в Украине.

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Фейки об оружии

Конечно, многие фейки касались танков Abrams и Leopard 2 – пропагандисты пенятся от того, что Украина получит оружие, которое значительно усилит его прочность на поле боя.

Фейк, нацеленный на украинцев, касался того, что танки Abrams и Leopard 2 "угрожают здоровью украинцев". Прокремлевские СМИ распространяли новости, будто бы западные танки вызывают вспышки онкозаболеваний. Впрочем, МАГАТЭ и Агентство ООН по окружающей среде с этим тезисом не согласны.

Еще один фейк касался того, что танки Leopard 2 вроде бы уже в Украине. Пропагандистские каналы сообщают, что, по меньшей мере, два танка "заметили" в Николаевской области. На самом же деле украинские военные вскоре начнут обучение пользованию Leopard 2 в Польше.

Также добавим, что 24 Канал заметил в пророссийских каналах фейк по поводу того, что ППК "Вагнера" уже уничтожили первый танк Abrams на Востоке. Он также направлен на доверительную российскую аудиторию, ведь США не сможет предоставить Украине эти танки еще как минимум несколько месяцев.

Фейк о мобилизации украинцев в Литве

Оккупанты разгоняли, что в Литве якобы будут "охотиться" на военнообязанных из Украины. Такой ложью пропагандисты отреагировали на новость о том, что Вильнюс выделит украинским городам 700 тысяч евро гуманитарной помощи. Конечно, на самом деле на украинцев, которые находятся за границей, никто не будет "охотиться".

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