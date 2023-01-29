Теперь, по данным рос СМИ, она стоит посреди улицы. Однако, скорее всего, больше не поедет, информирует 24 Канал.
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Что известно о несчастном российском автомобиле
В Москве сожгли автомобиль с буквой "Z". Как говорится, сгорел от патриотизма!
– заметил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Российские пропагандисты рассказали, что автомобиль сгорел на Алтуфьевском шоссе. Предварительно известно, что это внедорожник Toyota Land Cruiser.
Именно на нем владельцы-"патриоты" написали буквы "Z". Также пропагандисты показали кадры, на которых заметно, что осталось от автомобиля.
В Москве сгорел очередной автомобиль с буквой "Z": смотрите видео
Инциденты у россиян из-за буквы "Z": коротко
- Недовольные нападением России на Украину неоднократно "помогали" жить тем, кто поддерживает российскую пропаганду. Так, буквально недавно в Казахстане приехавших к ним в страну россиян заставили содрать со стекла авто букву "Z". Видео с места происшествия здесь.
- Кроме того, это далеко не первые поступки против пропаганды и нападения России на Украину. Буквально перед новогодними праздниками 2022 года в центре Москвы партизан залил красной краской, символизирующей кровь, так называемую "Z-инсталляцию".
- Осенью 2022 года в российском Омске подожгли автомобили с Z-символикой. Тогда вспыхнули несколько машин. Они уже не подлежали восстановлению.