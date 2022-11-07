Автомобили кто-то намеренно поджигает. Об этом сообщают пропагандистские телеграм-каналы.

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В Омске горят автомобили с Z-символикой

Ночью 7 ноября в Омске сожгли несколько автомобилей с литерами "Z" на окнах. По словам местных жителей, неизвестные облили машины горючей жидкостью около 5 утра на улице Кирова. Теперь транспорт не подлежит восстановлению.

Кстати, у россиян уже началась паника из-за этого. В соцсетях жители страны-агрессорки разделились на два лагеря – одни обзывают их, а другие жалуются, что им страшно жить рядом с поджигающими автомобили.

В Омске поджигают автомобили / Фото российские телеграм-каналы

В Краснодаре "партизан" поджег два автомобиля с Z-вастикой

В российском городе Краснодар местный партизан облил зажигательной жидкостью автомобили с Z-вастикой. После этого машины взорвались.

На опубликованных кадрах видно, как неизвестный мужчина подошел к двум машинам, облил их веществом и после этого взорвался. Затем партизан быстро скрылся.

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