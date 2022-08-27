Структуры секретарева следят, чтобы в СМИ не появлялись "неправильные" факты о российской армии, то есть правдивые. Информация о пожаре появилась в пропагандистских телеграм-каналах, сообщает 24 канал.
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россияне говорят о поджоге
"БМВ" X6 секретарева стояла во дворе дома на Ленинградском шоссе. Вдруг машина загорелпсь. Больше всего пострадала задняя часть авто, в частности багажник полностью выгорел. россияне говорят, что джип секретарева кто-то мог поджечь.
В нескольких метрах от автомобиля выгорела трава. Очевидцы говорят, якобы недалеко от машины видели подозрительную девушку.
Авто секретарева в Москве / Фото из российских телеграм-каналов
Женщину задержали
В сети пишут, что подозреваемую женщину задержали. россияне уже говорят, что это она подожгла автомобиль. Мол, облила бензином багажник и подожгла.
Говорят и о мотивах – женщина выступала против войны, которую начала россия против Украины.
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