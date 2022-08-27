Структури сєкрєтарьова стежать, щоб у ЗМІ не з'являлася "неправильні" факти про російську армію, тобто правдиві. Інформація про пожежу з'явилась у пропагандистських телеграм-каналах, передає 24 канал.

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росіяни кажуть про підпал

"БМВ" X6 секретарьова стояла у дворі будинку на Ленінградському шосе. Раптом машина спалахнула. Найбільше постраждала задня частина авто, зокрема, багажник повністю вигорів. росіяни говорять, що джип Секретарьова хтось міг підпалити.

За кілька метрів від автомобіля вигоріла трава. Очевидці говорять, мовляв, неподалік машини бачили підозрілу дівчину.



Авто сєкрєтарьова в москві / Фото з російських телеграм-каналів

Жінку затримали

У мережі пишуть, що підозрілу жінку затримали. росіяни вже говорять, нібито це вона підпалила автомобіль. Мовляв, облила бензином багажник та підпалила.

Кажуть і про мотиви – жінка виступала проти війни, яку почала росія проти України.

Зверніть увагу! 20 серпня під Москвою вибухнув джип, в якому їхала пропагандистка дар'я дугіна. Вона загинула. росія ж традиційно вину перекладає на Україну.

Детальніше – хто такий дугін та що сталось у підмосков'ї: відео