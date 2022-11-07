Автомобілі хтось навмисно підпалює. Про це повідомляють пропагандистські телеграм-канали.

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В Омську горять автомобілі з Z-символікою

Вночі 7 листопада в Омську спалили декілька автомобілів з літерами "Z" на вікнах. За словами місцевих мешканців, невідомі облили машини горючою рідиною близько 5 ранку на вулиці Кірова. Тепер транспорт не підлягає відновленню.

До речі, у росіян вже почалась паніка через це. У соцмережах жителі країни-агресорки розділилися на два табори – одні обзивають їх, а інші бідкаються, що їм страшно жити поряд з тими, хто підпалює автомобілі.

В Омську підпалюють автомобілі / фото російські телеграм-канали

У Краснодарі "партизан" підпалив два авто зі Z-вастикою

У російському місті Краснодар місцевий партизан облив запалювальною рідиною автомобілі зі Z-вастикою. Після цього машини вибухнули.

На опублікованих кадрах видно, як невідомий чоловік підійшов до двох машин, облив їх речовиною і після цього вони вибухнули. Потім партизан швидко втік.

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