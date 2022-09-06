Подія відбулась на вулиці Тепличній. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як партизан спалив два пропагандистські авто

На опублікованих кадрах видно, як невідомий чоловік підійшов до двох машин, облив їх речовиною і після цього вони вибухнули. Потім партизан швидко втік.

Тому такі хороші російські партизани воюють у росії проти диктаторського режиму, а не приїжджають розповідати українцям, як вони мають "зберегти від розпаду росію!"

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До речі, нещодавно очільник Луганської ОВА пояснив, що робота партизанів в регіоні є цілим рухом, бійці готують окупантам "сюрпризи". За його словами, це не поодинокі чи випадкові речі, не прояви патріотизму, це стабільний міцний партизанський рух.

Крім того, у тимчасово окупованому Маріуполі помітили намальовані літери "Ї". Як виявилось, це стало символом спротиву міста. Літера "Ї" означає "Їб*ш русню".

"Ми, група Маріупольського спротиву, заявляємо: Маріуполець, якщо ти не пішов на співпрацю із ворогом, не працюєш на ворога, чи не виправдовуєш окупацію, не допомагаєш створенню брехні про наших військових, якщо ти такий як ми, хто втратив усе через російські бомби – ти в безпеці. Ми тобі не ворог", – кажуть партизани.

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