На платформі UNITED24 опублікували вражаючи відео, яке доводить, що для українських партизанів немає нічого неможливого.

Важливо Партизани знищили ворожий склад боєприпасів біля вокзалу Херсона і записали окупантам послання

Вони працюють в тилу ворога, щодня ризикуючи своїм життям. Нашим партизанам допомагає додаток Дія та телеграм-бот "єВорог".

Як відправити дані в бот

У Мінцифри розповіли, що завдяки фото та відео небайдужих українців наша армія зможе бачити переміщення ворога в реальному часі та знешкодити його. Аби надіслати інформацію, потрібно:

У вашому Telegram знайдіть @evorog_bot.

Натисніть Авторизуватися та підтвердьте особу через застосунок Дія. Це потрібно, щоб збирати якісну та достовірну інформацію та щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео.

Виберіть, що саме ви бачили — техніку чи окупантів.

Надішліть фото чи відео для підтвердження.

Виберіть область та вкажіть геолокацію, на якій помітили ворога.

Опишіть подробиці того, що побачили.

Після перевірки дані будуть відправлені до ЗСУ для подальшої роботи.

Як працюють українські партизани: дивіться відео

Як працюють українські партизани

Нагадаємо, що 23 серпня Україна відзначала День прапора. Не забули про свято й українці на тимчасово окупованих територіях. Завдяки нашим партизанам в окупації з'явились відповідні листівки.

А 13 серпня українські партизани підірвали залізничний міст в районі окупованого Мелітополя. росіяни були шоковані. Міст частково зруйнований, відтак за добу жоден ешелон з Джанкоя в Мелітополь не пройшов.

Діють партизани і на Луганщині. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що у липні – серпні там значно активізувався партизанський рух.

У нас почали працювати партизани, і достатньо вдало. Це не тільки розклеювання листівок, а ще й знищення об'єктів інфраструктури. Це дуже допомагає гальмувати атаки та просування російської армії,

– наголосив очільник Луганської ОВА.

Зокрема, наприкінці липня партизани на Луганщині знищили розподільчу коробку керування залізницею. Це суттєво ускладнило ворогу підвезення залізницею боєприпасів на фронт.

Варте вашої уваги – Як партизани розправилися з окупантами в кафе Херсона: дивіться відео