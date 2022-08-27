На платформі UNITED24 опублікували вражаючи відео, яке доводить, що для українських партизанів немає нічого неможливого.

Важливо Партизани знищили ворожий склад боєприпасів біля вокзалу Херсона і записали окупантам послання

Вони працюють в тилу ворога, щодня ризикуючи своїм життям. Нашим партизанам допомагає додаток Дія та телеграм-бот "єВорог".

Як відправити дані в бот

У Мінцифри розповіли, що завдяки фото та відео небайдужих українців наша армія зможе бачити переміщення ворога в реальному часі та знешкодити його. Аби надіслати інформацію, потрібно:

  • У вашому Telegram знайдіть @evorog_bot.
  • Натисніть Авторизуватися та підтвердьте особу через застосунок Дія. Це потрібно, щоб збирати якісну та достовірну інформацію та щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео.
  • Виберіть, що саме ви бачили — техніку чи окупантів.
  • Надішліть фото чи відео для підтвердження.
  • Виберіть область та вкажіть геолокацію, на якій помітили ворога.
  • Опишіть подробиці того, що побачили.

Після перевірки дані будуть відправлені до ЗСУ для подальшої роботи.

Як працюють українські партизани: дивіться відео

Як працюють українські партизани

Нагадаємо, що 23 серпня Україна відзначала День прапора. Не забули про свято й українці на тимчасово окупованих територіях. Завдяки нашим партизанам в окупації з'явились відповідні листівки.

А 13 серпня українські партизани підірвали залізничний міст в районі окупованого Мелітополя. росіяни були шоковані. Міст частково зруйнований, відтак за добу жоден ешелон з Джанкоя в Мелітополь не пройшов.

Діють партизани і на Луганщині. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що у липні – серпні там значно активізувався партизанський рух.

У нас почали працювати партизани, і достатньо вдало. Це не тільки розклеювання листівок, а ще й знищення об'єктів інфраструктури. Це дуже допомагає гальмувати атаки та просування російської армії,
– наголосив очільник Луганської ОВА.

Зокрема, наприкінці липня партизани на Луганщині знищили розподільчу коробку керування залізницею. Це суттєво ускладнило ворогу підвезення залізницею боєприпасів на фронт.

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