На платформе UNITED24 опубликовали впечатляющее видео, доказывающее, что для украинских партизан нет ничего невозможного.
Важно Партизаны уничтожили вражеский склад боеприпасов около вокзала Херсона и записали оккупантам послание
Они работают в тылу врага, ежедневно рискуя своей жизнью. Нашим партизанам помогает приложение Дия и телеграм-бот "Враг".
Как отправить данные в бот
В Минцифре рассказали, что благодаря фото и видео неравнодушных украинцев, наша армия сможет видеть перемещение врага в реальном времени и обезвредить его. Чтобы отправить информацию, нужно:
- В вашем Telegram найти @evorog_bot.
- Нажмите кнопку Авторизация и подтвердите личность через приложение Дия. Это нужно, чтобы собирать качественную и достоверную информацию и чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео.
- Выберите, что именно вы видели – технику или оккупантов.
- Отправьте фото или видео для подтверждения.
- Выберите область и укажите геолокацию, на которой заметили врага.
- Опишите подробности того, что увидели.
После проверки данные будут отправлены в ВСУ для дальнейшей работы.
Как работают украинские партизаны: смотрите видео
Как работают украинские партизаны
Напомним, 23 августа Украина отмечала День флага. Не забыли о празднике и украинцы на временно оккупированных территориях. Благодаря нашим партизанам в оккупации появились листовки.
А 13 августа украинские партизаны взорвали железнодорожный мост в районе оккупированного Мелитополя. россияне были в шоке. Мост частично разрушен, поэтому за сутки ни один эшелон из Джанкоя в Мелитополь не прошел.
Действуют партизаны и в Луганской области. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в июле – августе там значительно активизировалось партизанское движение.
У нас начали работать партизаны, и достаточно удачно. Это не только расклейка листовок, но и уничтожение объектов инфраструктуры. Это очень помогает тормозить атаки и продвижение русской армии.
– подчеркнул глава Луганской ОВА.
В частности, в конце июля партизаны в Луганской области уничтожили распределительную коробку управления железной дорогой. Это существенно усложнило врагу подвоз железной дорогой боеприпасов на фронт.