На платформе UNITED24 опубликовали впечатляющее видео, доказывающее, что для украинских партизан нет ничего невозможного.

Важно Партизаны уничтожили вражеский склад боеприпасов около вокзала Херсона и записали оккупантам послание

Они работают в тылу врага, ежедневно рискуя своей жизнью. Нашим партизанам помогает приложение Дия и телеграм-бот "Враг".

Как отправить данные в бот

В Минцифре рассказали, что благодаря фото и видео неравнодушных украинцев, наша армия сможет видеть перемещение врага в реальном времени и обезвредить его. Чтобы отправить информацию, нужно:

В вашем Telegram найти @evorog_bot.

Нажмите кнопку Авторизация и подтвердите личность через приложение Дия. Это нужно, чтобы собирать качественную и достоверную информацию и чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео.

Выберите, что именно вы видели – технику или оккупантов.

Отправьте фото или видео для подтверждения.

Выберите область и укажите геолокацию, на которой заметили врага.

Опишите подробности того, что увидели.

После проверки данные будут отправлены в ВСУ для дальнейшей работы.

Как работают украинские партизаны: смотрите видео

Как работают украинские партизаны

Напомним, 23 августа Украина отмечала День флага. Не забыли о празднике и украинцы на временно оккупированных территориях. Благодаря нашим партизанам в оккупации появились листовки.

А 13 августа украинские партизаны взорвали железнодорожный мост в районе оккупированного Мелитополя. россияне были в шоке. Мост частично разрушен, поэтому за сутки ни один эшелон из Джанкоя в Мелитополь не прошел.

Действуют партизаны и в Луганской области. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в июле – августе там значительно активизировалось партизанское движение.

У нас начали работать партизаны, и достаточно удачно. Это не только расклейка листовок, но и уничтожение объектов инфраструктуры. Это очень помогает тормозить атаки и продвижение русской армии.

– подчеркнул глава Луганской ОВА.

В частности, в конце июля партизаны в Луганской области уничтожили распределительную коробку управления железной дорогой. Это существенно усложнило врагу подвоз железной дорогой боеприпасов на фронт.

Как партизаны расправились с оккупантами в кафе Херсона: смотрите видео