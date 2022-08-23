Наші розвідники показали, як партизани по-своєму вітають з Днем прапора. В окупації з'явились відповідні листівки.

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Під ним ми здобули незалежність, під ним й знищимо рашизм,

– пишуть на листівках.

Це звучить впевнено і правдиво. Адже ми обов'язково проженемо ворога з усієї української землі.

Розвідка повідомила, що такі листівки з'явились у Таврійську, Каховці, Новій Каховці, Енергодарі, Токмаку та Бердянську. На них привітання від "Народного спротиву України!"

Привітання від партизанів / Фото розвідки

Привітання з Днем прапора

Президент України Володимир Зеленський привітав наших громадян із Днем прапора. Він наголосив на його цінності. Адже ми ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі, і у своєму небі. Завжди готові захистити свій синьо-жовтий стяг.

Українські військові, які боронять нашу землю від російської навали, також привітали зі святом. У Генеральному штабі Збройних Сил України наголосили, що український прапор приведе до перемоги і вічно майорітиме над незалежною й демократичною Україною в межах її міжнародно визнаних державних кордонів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також привітав українців й опублікував потужне фото з державним прапором.

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