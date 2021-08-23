Новий рекорд: у Києві гігантський Державний Прапор підняли у небо на дроні – надзвичайне відео

До цього найбільшим прапором, який підняли на дроні, був стяг площею 216 квадратних метрів. Однак організатори вирішили ризикнути й зробити прапор ще більшим.

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У Києві на дроні підняли гігантський стяг

До 30 річниці Дня прапора та Дня Незалежності України у Києві на дроні підняли величезний український стяг. Організатори планували, що його площа становитиме 300 квадратних метрів. Однак він виявився дещо більшим – площею понад 309 квадратних метрів.

До цього дня найбільший прапор, піднятий в небо одним дроном, був величезним – 216 квадратних метрів. Пам'ятаємо, як діти раділи прапорцю у 24 квадратні метри у далекому 2019 році,

– розповіли організатори.

У "Dronarium Україна" вирішили побити власний рекорд. Вага нового прапора становить 30 кілограмів. Був ризик, що один дрон не підійме його через шалену парусність. Однак усе вдалося.

Дивіться відео, як у Києві підняли величезний прапор на дроні:

За інформацією "Бабель", згодом цей стяг пролетить над Україною. Так організатори вирішили об'єднати українців упізнаваним символом нації — Державним Прапором.

Рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів України — "Найбільша площа прапора України, піднятого дроном".

Зауважте! 18 вересня 1991 року синьо-жовтий прапор офіційно став державним символом України. У цей день президія Верховної Ради ухвалила відповідну постанову. У 2009 році Віктор Ющенко заснував щорічну офіційну церемонію підняття прапора по всій Україні 23 серпня.



У Києві на дроні підняли гігантський прапор / Фото "Dronarium Україна"



Площа стягу становить понад 309 квадратних метрів / Фото "Dronarium Україна"



Невдовзі він пролетить Україною / Фото "Dronarium Україна"



Організатори побили власний рекорд / Фото "Dronarium Україна"