До этого самым большим флагом, который подняли на дроне, был флаг площадью 216 квадратных метров. Однако организаторы решили рискнуть и сделать флаг еще больше.

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В Киеве на дроне подняли гигантский флаг

К 30 годовщине Дня флага и Дня Независимости Украины в Киеве на дроне подняли огромный украинский флаг. Организаторы планировали, что его площадь составит 300 квадратных метров. Однако он оказался несколько большим – площадью более 309 квадратных метров.

По сей день самый большой флаг, поднятый в небо одним дроном, был огромным – 216 квадратных метров. Помним, как дети радовались флажку в 24 квадратных метра в далеком 2019 году,

– рассказали организаторы.

В "Dronarium Украина" решили побить собственный рекорд. Вес нового флага составляет 30 килограммов. Был риск, что один дрон не поднимет его из-за бешенной парусности. Однако все получилось.

Смотрите видео, как в Киеве подняли огромный флаг на дроне:

По информации "Бабель", впоследствии этот флаг пролетит над Украиной. Так организаторы решили объединить украинцев узнаваемым символом нации – Государственным Флагом.

Рекорд зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины – "Самая большая площадь флага Украины, поднятого дроном".

Заметьте! 18 сентября 1991 года сине-желтый флаг официально стал государственным символом Украины. В этот день президиум Верховной Рады принял соответствующее постановление. В 2009 году Виктор Ющенко учредил ежегодную официальную церемонию поднятия флага по всей Украине 23 августа.



В Киеве на дроне подняли гигантский флаг / Фото "Dronarium Украина"



Площадь флага составляет более 309 квадратных метров / Фото "Dronarium Украина"



Вскоре он пролетит над Украиной / Фото "Dronarium Украина"



Организаторы побили собственный рекорд / Фото "Dronarium Украина"