До этого самым большим флагом, который подняли на дроне, был флаг площадью 216 квадратных метров. Однако организаторы решили рискнуть и сделать флаг еще больше.
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В Киеве на дроне подняли гигантский флаг
К 30 годовщине Дня флага и Дня Независимости Украины в Киеве на дроне подняли огромный украинский флаг. Организаторы планировали, что его площадь составит 300 квадратных метров. Однако он оказался несколько большим – площадью более 309 квадратных метров.
По сей день самый большой флаг, поднятый в небо одним дроном, был огромным – 216 квадратных метров. Помним, как дети радовались флажку в 24 квадратных метра в далеком 2019 году,
– рассказали организаторы.
В "Dronarium Украина" решили побить собственный рекорд. Вес нового флага составляет 30 килограммов. Был риск, что один дрон не поднимет его из-за бешенной парусности. Однако все получилось.
Смотрите видео, как в Киеве подняли огромный флаг на дроне:
По информации "Бабель", впоследствии этот флаг пролетит над Украиной. Так организаторы решили объединить украинцев узнаваемым символом нации – Государственным Флагом.
Рекорд зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины – "Самая большая площадь флага Украины, поднятого дроном".
В Киеве на дроне подняли гигантский флаг / Фото "Dronarium Украина"
Площадь флага составляет более 309 квадратных метров / Фото "Dronarium Украина"
Вскоре он пролетит над Украиной / Фото "Dronarium Украина"
Организаторы побили собственный рекорд / Фото "Dronarium Украина"