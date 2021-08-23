Праздничная церемония поднятия флага стартовала в Киеве, на площади Конституции в 9:00.

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Церемония поднятия Государственного флага

На мероприятии присутствовало руководство Верховной Рады, члены Кабмина и политики. Во время поднятия национального флага звучал гимн Украины. Завершили церемонию словами – "Слава Украине" – "Героям слава!".

Смотрите видео с торжественной церемонии:

Флаг подняли в самом центре Украины – с участием президента

Тем временем Владимир Зеленский посетил "сердце Украины" – географический центр нашего государства. Президент принял участие в церемонии поднятия Государственного Флага Украины в селе Марьяновка Черкасской области.

Здесь к 30-й годовщине Независимости построили артобъект – большую площадку с 25 парами крыльев. Каждая пара украшена аутентичным орнаментом, характерным для украинского региона.

Президент рассказал о значении флага

Зеленский отметил то значение, которое национальный флаг имеет для каждого украинца.

Гордость – когда наш флаг освобождал десятки городов и сел на Донбассе. Благодарность – когда наш флаг помогал тушить пожары в Турции и Греции. Вера в жизнь – когда наш флаг помогал бороться с COVID-19,

– отметил президент.

Смотрите церемонию с участием президента в Черкасской области:

Что известно о флаге Украины и его чествовании