Святкова церемонія підняття прапора стартувала у Києві, на площі Конституції о 9:00.

Читайте також Понад 5 мільярдів гривень на святкування: які події до Дня Незалежності будуть в Києві

Церемонія підняття Державного Прапора

На заході було присутнє керівництво Верховної Ради, члени Кабміну та політики. Під час підняття національного стяга лунав гімн України. Завершили церемонію словами – "Слава Україні" – "Героям слава!".

Дивіться відео з урочистої церемонії:

Прапор підняли у самому центрі України – за участю президента

Тим часом Володимир Зеленський відвідав "серце України" – географічний центр нашої держави. Президент взяв участь у церемонії підняття Державного Прапора України у селі Мар'янівка Черкаської області.

Тут до 30-ої річниці Незалежності побудували артоб'єкт – великий майданчик з 25 парами крил. Кожна пара прикрашена автентичним орнаментом, характерним для українського регіону.

Президент розповів про значення прапора

Зеленський наголосив на тому значенні, яке національний стяг має для кожного українця.

Гордість – коли наш прапор звільняв десятки міст і сіл на Донбасі. Вдячність – коли наш прапор допомагав гасити пожежі в Туреччині та Греції. Віра в життя – коли наш прапор допомагав боротися з COVID-19,

– зазначив президент.

Дивіться церемонію за участю президента на Черкащині:



Що відомо про прапор України та його вшанування