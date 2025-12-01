Тоді на референдум було винесено тільки одне питання – чи підтримують українці Акт проголошення Незалежності України. Як голосувала країна – розповість 24 Канал з посиланням на BBC.
Як голосували українці на референдумі?
Тоді по всій країні абсолютна більшість людей проголосували за Акт проголошення Незалежності. Результат по всій країні – 90,32% виборців або ж 28 804 071 громадянин. Голосування відбувалися у всіх 24 областях, в Криму, Києві та Севастополі. Й усюди українці проголосували за Незалежність.
Бюлетень для голосування 1 грудня 1991 року / Фото Wikipedia
Найбільше голосів "за" було в Івано-Франківській та Тернопільській областях – понад 98%. Водночас на Сході також абсолютна більшість підтримала Незалежність – понад 83% виборців та Донеччині та Луганщині проголосували "за".
Найменше голосів за Акт було в Криму та Севастополі, однак все одно понад 50%. В АР Крим – 54,19%, у Севастополі – 57,07%.
Як зазначає Український інститут національної пам'яті, у голосуванні взяли участь 31 891 742 особи – 84,18% населення тогочасної України. У всіх областях понад 80% виборців підтримали відокремлення від СРСР.
Також того ж дня Леонід Кравчук став першим обраним президентом України. А з наступного дня почалося міжнародне визнання нашої держави – першими це зробили Польща і Канада.
Чому майже рік існували дві України?
- Паралельно з УРСР – окупованою радянським режимом Україною, – існував також уряд Української Народної Республіки в екзилі. Після поразки визвольних змагань на початку ХХ століття український уряд емігрував і продовжував працювати у вигнанні.
- Після відновлення Незалежності України постало питання про доцільність існування уряду в екзилі. Адже фактично це означало існування "двох Україн".
- Напередодні першої річниці відновлення Незалежності, 22 серпня 1992 року, делегація еміграційного уряду на чолі з президентом УНР Миколою Плав'юком прибула до Києва. Плав'юк передав свої повноваження Леоніду Кравчуку. Таким чином Україна стала правонаступницею УНР.
- Цікаво, що уряд Білоруської Народної Республіки в екзилі так і не передав свої повноваження новій білоруській владі у 1991 році й існує досі.