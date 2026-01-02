24 Канал із посиланням на KDFC розповідає, що всесвітньо відома різдвяна мелодія Carol of the Bells насправді має українське походження і є обробкою народної щедрівки "Щедрик" Миколи Леонтовича. У цьому матеріалі пояснюємо, як українська пісня про ластівку стала світовим хітом, чому за кордоном її сприймають інакше, ніж в Україні, та як "Щедрик" отримав десятки мовних і музичних варіацій по всьому світу.

Історія "Щедрика" та його світовий шлях

"Щедрик" – українська народна щедрівка дохристиянського походження, пов’язана з новорічними побажаннями добробуту й урожаю. У її основі – символічний образ ластівки, яка сповіщає про достаток у домі.

Музичну обробку народної мелодії створив композитор Микола Леонтович. Перші варіанти "Щедрика" він почав опрацьовувати на початку ХХ століття, зокрема під час роботи в місті Покровську (Донецька область), де викладав музику.

Саме ця обробка згодом стала основою світового хіта Carol of the Bells, хоча англомовний текст не має зв’язку з оригінальним українським змістом.

Прем’єра "Щедрика" відбулася у Києві в грудні 1916 року, після чого твір швидко набув популярності в Україні.

За даними Wikipedia, світову відомість мелодія отримала завдяки гастролям Української республіканської капели під керівництвом Олександра Кошиця.

У 1922 році "Щедрик" прозвучав у Carnegie Hall у Нью-Йорку, де привернув увагу американського композитора українського походження Пітера Вільговського.

У 1936 році Вільговський створив англомовний текст, у якому інтерпретував мелодію як дзвін різдвяних дзвонів. Так з’явилася версія Carol of the Bells, яка закріпилася в англомовних країнах як різдвяна пісня.

Сьогодні існує понад тисячу варіацій виконання "Щедрика" у різних країнах світу, що зробило його однією з найвпізнаваніших українських мелодій на міжнародній сцені.

"Щедрик" Миколи Леонтовича лунає в ці дні в усіх куточках планети / Фото Укрінформ

Варіації перекладу й іноземні виконання

Як зазначає музичне видання Classic FM, українська мелодія "Щедрика" отримала світову популярність завдяки численним адаптаціям, передусім англомовній версії Carol of the Bells, у якій пісню інтерпретували як різдвяну через образ дзвонів. Водночас Classic FM підкреслює, що це не переклад оригінального тексту, а повністю нова лірика, написана у США, тоді як музична основа залишилася незмінною.

Окрім найвідомішої версії, мелодія Леонтовича стала основою для інших англомовних і багатомовних варіацій, які виконують хори та музиканти в різних країнах світу – від класичних академічних колективів до сучасних аранжувань. Саме універсальність мелодії дозволила "Щедрику" адаптуватися до різних культур, не втративши зв’язку зі своїм українським походженням.

Різдвяний "Щедрик" / Фото mezha.net

"Щедрик" сьогодні

Напередодні свят "Щедрик" знову зазвучав у публічних просторах столиці – його виконали у київському метро та на вокзалі в межах музичного флешмобу за участю українських артистів і митців. Цю шалено популярну нині щедрівку виконують і дорослі, і малі. “Щедрика” можна почути як від хору “Гомін”, так і від Джамали та Jerry Heil. І кожне це виконання магічне та дарує відчуття свята та радості.