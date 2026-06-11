Українська блогерка daria.veduta розповіла про п'ять українських імен, які через співзвучність з англійськими словами часто викликають усмішку в американців.

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Які імена можуть смішити американців?

Перше ім'я – це Діма. За словами блогерки, англійською його звучання нагадує слово dim, що означає "тьмяний" або "тусклий". Друге – це Едік. Воно співзвучне зі словом addict, яке перекладається як "людина із залежністю". Це може викликати у носіїв англійської мови незвичні асоціації.

Третє ім'я – Настя. Воно нагадує англійське слово nasty, що означає "неприємний", "огидний" або "мерзенний". Четверте у списку – Семен. Його звучання подібне до англійського слова, яке має біологічне значення, тому саме це ім'я нерідко стає приводом для жартів серед американців, та й українців також.

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Замикає п'ятірку Даша. Блогерка зазначає, що англійською слово dash може означати "мчати", "кидатися", "швидко бігти" або "врізатися", через що ім'я також викликає цікаві асоціації. Водночас такі збіги є лише особливістю звучання різних мов і не мають жодного стосунку до справжнього значення самих українських імен.