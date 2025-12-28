Хор "Гомін", Джамала з сином, Jerry Heil з хором, а також дипломати і митці уже внесли свою лепту у святкову програму. 24 Канал рекомендує послухати "Щедрика" Леонтовича у різних виконаннях.

Як українські зірки співають "Щедрика"?

Хор "Гомін" давно прославився виконанням легендарної щедрівки. А у період різдвяних свят ніжний спів разом із зимовою атмосферою дарує особливе відчуття.

Хор "Гомін" виконує "Щедрик": дивіться відео онлайн

Джамала ж опублікувала відео зі своїм сином, 7-річним Еміром. Хлопчик грав на фортепіано, а зіркова матуся у своєму стилі виконала всесвітньовідомого "Щедрика".

Джамала разом із сином заспівала "Щедрика": дивіться відео онлайн

Jerry Heil разом із хором виконала твір Миколи Леонтовича разом із хором на одному з вокзалів. Люди, які прибували, й ті, хто від'їжджав, мали змогу поринути в атмосферу свята й чогось такого, що буває тільки на Різдво.

Jerry Heil заспівала "Щедрик" на вокзалі: дивіться відео онлайн

А ще один особливий спів пролунав у київському метро. До "Щедрика" приєднались дипломати та укарїнські митці. Перехожі знімали виступ на відео, адже місце, яке часто перетворюється на сховок від російських ракет, в один момент перетворився на місце, де гучно лунає щедрівка, а в душах оселяється трохи радості та віри у краще майбутнє.

У київському метро заспівали "Щедрика": дивіться відео онлайн

Крім того, на станції "Золоті ворота" київського метро заспівали колядку "Пане господарю".