Взагалі кожна родина має особливі колядки, які співає у час різдвяних свят. Та, можливо, комусь захочеться чогось нового, тому 24 Канал підготував добірку колядок, які допоможуть оновити звичний репертуар.

Нові колядки

"Зірка яскрава в небі тривожному"

Декілька років тому українська виконавиця та авторка пісень створила нову колядку, яка швидко стала популярною у соцмережах. Текст адаптований під сучасні реалії, однак слова також прославляють народження Христа, а ніжний голос Віталії тільки додає атмосферності.

Vitaliia – "Зірка яскрава в небі тривожному": дивіться відео онлайн

"Там во Бахмуті"

Ще одна колядка, де згадується війна та полеглі воїни. Та попри все, Христос народиться і подарує надію, що зовсім скоро в Україні запанує довгоочікуваний мир.

SKYLERR та хор ім. Г. Верьовки – "Там во Бахмуті": дивіться відео онлайн

А це розширена версія колядки, яка також має право на життя. У наступних рядках згадують про полеглих Героїв, які спочивають на Личаківському кладовищі, а також про дітей, які чекають на своїх батьків із фронту.

"Там во Бахмуті" (Folk Ukr Musiс): слухайте колядку онлайн

Загалом нових колядок випускають не так багато, тому ми підібрали ще й добірку не надто популярних різдвяних пісень, які можуть сподобатись так само сильно, як і вже відомі всім "Нова радість" чи "Во Вифлеємі нині новина".

Марія Бурмака – "Хтось з дитям удвох": слухайте колядку онлайн

"Під Києвом, під Крутами": дивіться відео онлайн

"В неділю рано сонце сходило": дивіться відео онлайн

"Ой дай Бог / Ой як же було": дивіться відео онлайн

Сподіваємось, що наша підбірка колядок додасть різдвяного затишку вашому дому.

Редакція 24 Каналу щиро вітає усіх з прийдешніми різдвяними святами! Бажаємо Божої опіки та миру для всієї України та кожної української сім'ї.