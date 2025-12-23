Вообще каждая семья имеет особые колядки, которые поет во время рождественских праздников. И, возможно, кому-то захочется чего-то нового, поэтому 24 Канал подготовил подборку колядок, которые помогут обновить привычный репертуар.

Новые колядки

"Зірка яскрава в небі тривожному"

Несколько лет назад украинская исполнительница и автор песен создала новую колядку, которая быстро стала популярной в соцсетях. Текст адаптирован под современные реалии, однако слова также прославляют рождение Христа, а нежный голос Виталии только добавляет атмосферности.

Vitaliia – "Зірка яскрава в небі тривожному": смотрите видео онлайн

"Там во Бахмуті"

Еще одна колядка, где вспоминается война и павшие воины. Но несмотря на все, Христос родится и подарит надежду, что совсем скоро в Украине воцарится долгожданный мир.

SKYLERR и хор им. Г. Веревки – "Там во Бахмуті": смотрите видео онлайн

А это расширенная версия колядки, которая также имеет право на жизнь. В следующих строках вспоминают о павших Героях, которые покоятся на Лычаковском кладбище, а также о детях, которые ждут своих родителей с фронта.

"Там во Бахмуті" (Folk Ukr Musiс): слушайте колядку онлайн

В общем новых колядок выпускают не так много, поэтому мы подобрали еще и подборку не слишком популярных рождественских песен, которые могут понравиться так же сильно, как и уже известные всем "Нова радість" или "Во Вифлеємі нині новина".

Мария Бурмака – "Хтось з дитям удвох": слушайте колядку онлайн

"Під Києвом, під Крутами": смотрите видео онлайн

"В неділю рано сонце сходило": смотрите видео онлайн

"Ой дай Бог / Ой как же було": смотрите видео онлайн

Надеемся, что наша подборка колядок добавит рождественского уюта вашему дому.

Редакция 24 Канала поздравляет всех с наступающими рождественскими праздниками! Желаем Божьей опеки и мира для всей Украины и каждой украинской семьи.