Почти всегда Степан Петрович выступал на одной сцене со своими детьми – дочерью Квитославой и сыном Степаном-младшим. Иногда вместе с ними пел внук Гиги – Даниэль. 24 Канал расскажет, какую колядку чаще всего исполняла семья и покажет архивные видео.

Чаще всего в репертуаре Гиги в период рождественских праздников звучала колядка "Хай Ісус мале дитя". Артист колядовал ее не случайно, ведь таким образом популяризировал народную традицию, объединял семью и создавал праздничное настроение.

"Хай Ісус мале дитя" – это традиционная украинская рождественская колядка, которая воспевает рождение Иисуса Христа и обращается с пожеланиями мира, благословения и радости к людям.

Колядка распространена в разных регионах Украины, особенно в Галичине и на западе Украины. Ее часто выполняют в семейном кругу, в церквях, вертепах и тому подобное. И артисты во время своих рождественско-новогодних программ включают упомянутую колядку в репертуар.

Отметим, что колядка относится к народному творчеству, и передавалась в устном виде из поколения в поколение.

В разных регионах может несколько отличаться текст. Более того, зависимости от местности колядка может начинаться или заканчиваться различными строками-пожеланиями, но образ Иисуса-ребенка остается неизменным – именно он является центральным символом коляды.

Возможно, в память об отце, дочь, сын и внук соберутся и выполнят свою уже семейную колядку, а Степан Петрович с небес будет наблюдать за своими потомками.

