Квитослава Гига и Степан Гига-младший опубликовали совместный ролик на официальной странице в инстаграме. Они объявили, что несмотря на тяжелую потерю, их семья возвращается к музыкальной деятельности.

К слову Объявили имена еще 22 артистов, которые выступят на концерте памяти Степана Гиги

Дети Степана Гиги поблагодарили поклонников за поддержку и сочувствие. И объявили, что 28 марта состоится концерт памяти звездного отца.

Жизнь продолжается, и мы готовимся к 28 марта – концерта памяти нашего папы. Мы продолжаем дело. Мы делаем дальше так, чтобы все помнили и знали его песни,

– сказал Степан Гига-младший.

Квитослава добавила, что команда продолжает развиваться и создавать как новые композиции, так и работать над любимыми треками Гиги.

"Дело нашего отца будет жить. Песни будут звучать дальше", – сказала дочь Степана Гиги.

Дети Степана Гиги обратились к поклонникам: видео

Обратите внимание! 28 марта во Дворце спорта в Киеве состоится большой концерт памяти Степана Гиги. На нем выступят его дети и еще около 50 артистов: от Артема Пивоварова и Златы Огневич до Васи Байдака и Николаса Кармы. Билеты можно приобрести по ссылке.

Что известно о смерти Степана Гиги?

Народный артист Украины и исполнитель хитов "Яворина", "Этот сон", умер 12 декабря в реанимации Львова.

66-летний Степан Гига попал в больницу из-за проблем со здоровьем и перенес операцию. Источники сообщали, что артисту ампутировали ногу, он находился в коме.

С Степаном Гигой попрощались 14 и 15 декабря во Львове, где состоялись похороны. Заупокойная служба проходила в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Похоронили народного артиста на Лычаковском кладбище.