Квітослава Гіга й Степан Гіга-молодший опублікували спільний ролик на офіційній сторінці в інстаграмі. Вони оголосили, що попри важку втрату, їхня сім'я повертається до музичної діяльності.

Діти Степана Гіги подякували шанувальникам за підтримку й співчуття. Та оголосили, що 28 березня відбудеться концерт пам'яті зіркового батька.

Життя продовжується, і ми готуємося до 28 березня – концерту пам'яті нашого тата. Ми продовжуємо справу. Ми робимо далі так, щоб усі пам'ятали і знали його пісні,

– сказав Степан Гіга-молодший.

Квітослава додала, що команда продовжує розвиватися і створювати як нові композиції, так і працювати над улюбленими треками Гіги.

"Справа нашого батька житиме. Пісні звучатимуть далі", – сказала донька Степана Гіги.

Діти Степана Гіги звернулися до шанувальників: відео

Зверніть увагу! 28 березня у Палаці спорту в Києві відбудеться великий концерт пам'яті Степана Гіги. На ньому виступлять його діти та ще близько 50 артистів: від Артема Пивоварова та Злати Огнєвіч до Васі Байдака й Ніколаса Карми. Квитки можна придбати за посиланням.

Що відомо про смерть Степана Гіги?

Народний артист України й виконавець хітів "Яворина", "Цей сон", помер 12 грудня у реанімації Львова.

66-річний Степан Гіга потрапив до лікарні через проблеми зі здоров'ям і переніс операцію. Джерела повідомляли, що артистові ампутували ногу, він перебував у комі.

Зі Степаном Гігою попрощалися 14 та 15 грудня у Львові, де відбувся похорон. Заупокійна служба проходила у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали народного артиста на Личаківському кладовищі.