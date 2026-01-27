Команда Гіги вже почала розкривати імена артистів, які візьмуть участь у концерті. Відповідна інформація з'явилась на його офіційній інстаграм-сторінці.

Не пропустіть Іво Бобул уперше назвав причину, чому пропустив похорон Степана Гіги

На концерті пам'яті Степана Гіги виступлять його діти: Степан та Квітослава, які як і батько пов'язали своє життя зі сценою і продовжуватимуть його справу. Серед інших запрошених гостей:

гуморист Гриць Драпак

Христина Соловій

Віталій Лобач

Dima Prokopov

Олег Собчук з гурту СКАЙ

СолоХа

Нікіта Кісельов

Олена Тополя

Оля Цибульська

Жанна Лтавська

гурт TVORCHI

блогер Ніколас Карма

IVAN NAVI

М'ЯТА

YAROMIYA

Геля Зозуля

ENLEO

Anna Manu

Dykobrass Band

Ярослав Борута

гурт "Будьмо"

Ірина Зінковська

Артисти, які виступлять на концерті пам'яті Гіги / Фото з інстаграму артиста

Важливо! Квитки на концерт пам'яті Степана Гіги можна придбати за посиланням.

Раніше команда Степана Петровича оголосила, що також на сцені з'являться Артем Пивоваров, FIЇNKA, VOLKANOV, VIP Тернопіль, Віктор Бронюк з гурту ТІК, комік Вася Харизма, Roman Scorpion, Mamarika, Лісапетний батальйон, стендап-комік Вася Байдак, Михайло Грицкан, Наталія Бучинська, alyona alyona, Злата Огнєвіч, Анна Буткевич, ансамбль "Кралиця" і "Піккардійська терція".

Артисти, які виступлять на концерті пам'яті Гіги / Фото з інстаграму артиста

Що відомо про смерть Степана Гіги?