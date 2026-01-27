Водночас чимало зірок не були присутні на похороні Степана Гіги. Серед них – народний артист Іво Бобул. Днями він уперше пояснив, чому не зміг приєднатися до прощання. Про це виконавець розповів в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі "В гостях у Гордона".

Вас також може зацікавити Пивоваров, Байдак, alyona alyona та інші: хто з зірок виступить на концерті пам'яті Степана Гіги

Іво Бобул згадав допис композитора Ярослава Борути, який розкритикував знаменитостей, котрі не приїхали на прощання зі Степаном Гігою, але "піаряться" на його смерті.

Усіх сполошив, хто прийшов, хто не прийшов на похорон... А він ходив до когось на похорон, якщо з іншого боку взяти? А ти ходив до когось? Якщо в артиста робота, ти розумієш, що таке робота для артиста? Вона сьогодні є, а завтра вже не буде,

– зазначив співак.

І додав, що пізніше можна відвідати могилу співака та вшанувати його пам'ять.

Іво Бобул також пригадав, що майже одразу дізнався про погіршення здоров'я Степана Гіги. Артист запропонував свою допомогу, але вона не знадобилася.

Зверніть увагу! Інтерв'юер та співак у відео спілкуються російською мовою.

Інтерв'ю з Іво Бобулом: дивіться відео онлайн

Що відомо про смерть Степана Гіги?