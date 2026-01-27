В то же время немало звезд не присутствовали на похоронах Степана Гиги. Среди них – народный артист Иво Бобул. На днях он впервые объяснил, почему не смог присоединиться к прощанию. Об этом исполнитель рассказал в интервью, которое вышло на ютуб-канале "В гостях у Гордона".

Иво Бобул вспомнил пост композитора Ярослава Боруты, который раскритиковал знаменитостей, что не приехали на прощание со Степаном Гигой, но "пиарятся" на его смерти.

Всех всполошил, кто пришел, кто не пришел на похороны... А он ходил к кому-то на похороны, если с другой стороны взять? А ты ходил к кому-то? Если у артиста работа, ты понимаешь, что такое работа для артиста? Она сегодня есть, а завтра уже не будет,

– отметил певец.

И добавил, что позже можно посетить могилу певца и почтить его память.

Иво Бобул также вспомнил, что почти сразу узнал об ухудшении здоровья Степана Гиги. Артист предложил свою помощь, но она не понадобилась.

Обратите внимание! Интервьюер и певец в видео общаются на русском языке.

Интервью с Иво Бобулом: смотрите видео онлайн

Что известно о смерти Степана Гиги?