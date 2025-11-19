Пишет 24 Канал со ссылкой на официальную инстаграм-страницу Степана Гиги.
Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь, но требует времени для восстановления и реабилитации,
– говорится в публикации.
Украинский певец Степан Гига попал в больницу. Ему провели срочную операцию.
Пишет 24 Канал со ссылкой на официальную инстаграм-страницу Степана Гиги.
Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь, но требует времени для восстановления и реабилитации,
– говорится в публикации.