24 Канал собрал подборку самых популярных песен Степана Гиги – тех, за которые его искренне любят и взрослые, и молодежь. Здесь найдете как лирические хиты о любви, так и зажигательные, эмоциональные и символические композиции.

"Цей сон"

Эту песню знает, пожалуй, каждый. Она принесла популярность не только самому Степану Гиге – композицию перепевали Леся Никитюк, TVORCHI и даже хор "Гомін".

Степан Гига – "Цей сон": смотрите видео онлайн

"Я поклав своє кохання на вівтар"

Еще одна любимая многими слушателями композиция. В ее названии скрывается фразеологизм, что означает "отдать самое дорогое ради великой цели".

Степан Гига – "Я поклав своє кохання на вівтар"": смотрите видео онлайн

"Яворина"

Одна из самых эмоциональных песен исполнителя. Степан Гига написал музыку на слова поэта-песенника Степана Галябарда.

Степан Гига – "Яворина": смотрите видео онлайн

"Друзі мої"

Еще один трогательный трек, который часто звучит на различных празднованиях. Он вошел в дебютный альбом Степана Гиги, который слушатели услышали в 2001 году.

Степан Гига – "Друзі мої": смотрите видео онлайн

"Золото Карпат"

Эта композиция часто звучит в плейлистах украинцев в первые осенние месяцы. Особенно, во время путешествий в горы. Ее текст принадлежит поэту Василию Кузану.

Степан Гига – "Золото Карпат": смотрите видео онлайн

