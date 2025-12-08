Пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал журналиста Виталия Глагола. Мужчина заявил, что эту информацию ему передали источники, близкие к семье музыканта. Также он рассказал детали об ампутации ноги Степана Гиги.
По словам Виталия Глагола, врачи провели ампутацию конечности, чтобы спасти жизнь артиста. В то же время его состояние остается очень тяжелым.
Хирургическое вмешательство стало вынужденным шагом после серьезных послеоперационных осложнений. На фоне стресса организма у артиста резко повысился уровень сахара, что повлекло критические нарушения кровообращения в нижней конечности. По информации источников, решение об ампутации принимали в условиях, когда других способов остановить опасные процессы не оставалось,
– говорится в публикации.
В то же время важно добавить, что официальные представители певца ситуацию пока не комментируют.
Что известно о состоянии здоровья Степана Гиги?
- 19 ноября команда певца отменила его ближайшие концерты.
- Тогда заявили, что Степану Гиге провели срочное хирургическое вмешательство и ему нужно пройти реабилитацию.
- По данным концертного директора артиста Петра Добромильского, операцию ему сделали в одной из львовских больниц.