Источники 24 Канала сообщили, что Степану Петровичу ампутировали ногу выше колена, он в тяжелом состоянии. Народный артист Украины находится в одной из львовских больниц.
Смотрите также Дважды женился: что известно о личной жизни Степана Гиги, который борется за жизнь
Наша редакция обратилась за комментарием к пиар-менеджеру Степана Гиги Ирэне. Она поблагодарила за волнение, но пока не стала делиться подробностями о состоянии здоровья певца.
В настоящее время все, что можем комментировать, уже обнародовано на официальных ресурсах Степана Петровича. Если будет новая информация, сразу сообщим публично. И меньше верьте слухам,
– написала Ирэна.
Комментарий пиар-менеджера Степана Гиги / Фото 24 Канала
Что этому предшествовало?
19 ноября в команде Степана Гиги сообщили об отмене ближайших концертов певца из-за болезни и срочной операции, но не раскрыли, что с ним произошло.
В заявлении говорилось о том, что состояние народного артиста Украины тяжелое, но стабильное. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь, но нужно время на восстановление и реабилитацию.
Впоследствии концертный директор Гиги Петр Добромильский рассказал, что певец в сознании, а рядом находятся сын и дочь. Он отметил, что скоро появится больше информации.