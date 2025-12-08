Источники 24 Канала сообщили, что Степану Петровичу ампутировали ногу выше колена, он в тяжелом состоянии. Народный артист Украины находится в одной из львовских больниц.

Наша редакция обратилась за комментарием к пиар-менеджеру Степана Гиги Ирэне. Она поблагодарила за волнение, но пока не стала делиться подробностями о состоянии здоровья певца.

В настоящее время все, что можем комментировать, уже обнародовано на официальных ресурсах Степана Петровича. Если будет новая информация, сразу сообщим публично. И меньше верьте слухам,

– написала Ирэна.

Комментарий пиар-менеджера Степана Гиги / Фото 24 Канала

Что этому предшествовало?