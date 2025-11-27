24 Канал решил рассказать о личной жизни народного артиста Украины, который много лет отдавал себя сцене и музыке.

Также читайте Где сейчас Дмитрий Шепелев, бывший муж Жанны Фриске, который предал Украину

Как сложилась личная жизнь Степана Гиги?

На самом деле в открытых источниках довольно трудно найти информацию о личной жизни народного артиста. Известно, что первой женой певца стала девушка, которая училась с ним в школе. В этом союзе родилась дочь Квитослава.

Квитослава Гига / Фото с фейсбука Степана Гиги

Что стало причиной развода – неизвестно. Вторая жена – профессиональная бандуристка, по имени Галина. Ранее работала администратором Закарпатской филармонии. Именно там Степан в 90-х годах был солистом. Однако пара познакомилась в украинской столице.

Между ними завязались отношения, которые позже переросли в крепкую семью. Галина родила исполнителю сына, которого назвали Степаном-младшим.

Степан Гига с женой и сыном / Фото из фейсбука артиста

Степан Гига с детьми / Фото из инстаграма

Жена певца не появляется на публике. Да и сам Гига не является частым гостем на громких событиях сферы шоу-бизнеса. Сегодня Галина является директором студии звукозаписи "GIGARecords".

В 2013 году артист принял участие в проекте "Меняю жену", и впоследствии пожалел, что согласился на съемки. По словам Степана, выпуск смонтировали неправильно. В проекте рассказывали, что певец не общается с детьми. Исполнитель уверял, что это не так, потому что у них хорошие и теплые отношения. Стоит отметить, что на всех концертах он выступает вместе с дочерью и сыном, поэтому семья постоянно рядом.

Кроме того, у Степана Гиги есть внук Даниэль, которого родила Квитослава. Парень также интересуется музыкой, как и его звездный дедушка и мать.

Степан Гига с детьми и внуком / Фото из инстаграма

Интересно, что в этом году Степан Гига-младший стал заслуженным артистом Украины. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

Сейчас народный артист остается под наблюдением врачей. Степан Гига должен восстановиться и пройти реабилитацию, поэтому в ближайшее время не сможет выступать на сцене.

Также рекомендуем послушать самые популярные песни Степана Гиги, которые обожают дети и взрослые.