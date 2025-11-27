24 Канал вирішив розповісти про особисте життя народного артиста України, який багато років віддавав себе сцені та музиці.

Як склалось особисте життя Степана Гіги?

Насправді у відкритих джерелах доволі важко знайти інформацію про особисте життя народного артиста. Відомо, що першою дружиною співака стала дівчина, яка навчалась з ним у школі. У цьому союзі народилась донька Квітослава.

Квітослава Гіга / Фото з фейсбуку Степана Гіги

Що стало причиною розлучення – невідомо. Друга дружина – професійна бандуристка, на ім'я Галина. Раніше працювала адміністраторкою Закарпатської філармонії. Саме там Степан у 90-х роках був солістом. Однак пара познайомилась в українській столиці.

Між ними зав'язались стосунки, які пізніше переросли у міцну сім'ю. Галина народила виконавцю сина, якого назвали Степаном-молодшим.

Степан Гіга з дружиною та сином / Фото з фейсбуку артиста

Степан Гіга з дітьми / Фото з інстаграму

Дружина співака не з'являється на публіці. Та й сам Гіга не є частим гостем на гучних подіях сфери шоубізнесу. Сьогодні Галина є директоркою студії звукозапису "GIGARecords".

У 2013 році артист взяв участь у проєкті "Міняю жінку", та згодом пошкодував, що погодився на знімання. За словами Степана, випуск змонтували неправильно. У проєкті розповідали, що співак не спілкується з дітьми. Виконавець запевняв, що це не так, бо у них хороші та теплі стосунки. Варто відзначити, що на всіх концертах він виступає разом із донькою та сином, тому родина постійно поруч.

Крім того, у Степана Гіги є онук Даніель, якого народила Квітослава. Хлопець також цікавиться музикою, як і його зірковий дідусь та мати.

Степан Гіга з дітьми та онуком / Фото з інстаграму

Цікаво, що цього року Степан Гіга-молодший став заслуженим артистом України. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський.

Наразі народний артист залишається під наглядом лікарів. Степан Гіга має відновитися та пройти реабілітацію, тому найближчим часом не зможе виступати на сцені.

