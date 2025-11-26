Спершу Дмитро пробував будувати кар'єру у Білорусі, та згодом змінив орієнтир на Україну, коли його у 2004 році запросили працювати на телеканал М1. Він переїхав до Києва, та через п'ять років вже "світився" на російських каналах. Певний час поєднував роботу на дві країни, однак для життя таки обрав Москву. Дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу, що відомо про зрадницьку позицію Шепелєва та де він зараз.

Робота на українському телебаченні

У 2011 році Дмитро Шепелєв був ведучим програми "Розсміши коміка". Тоді у складі суддів сиділи Володимир Зеленський, Євген Кошовий, а згодом – Михайло Галустян. Паралельно шоумен продовжував працювати у Росії.

Дмитро Шепелєв, Володимир Зеленський та Євген Кошовий / Фото з відкритих джерел

2014 рік став часом, коли прізвище Шепелєва фігурувало у скандалі. У червні зазначеного року він був ведучим концерту, який російська влада присвятила окупації півострова Крим. Чоловік вітав людей із "величною подією приєднання", на яку, за його словами, кримці чекали понад 20 років.

Ця подія не залишилась без наслідків для Дмитра, адже його внесли до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Від так, Дмитро перебрався до Росії.

Якою була реакція на повномасштабне вторгнення Росії в Україну?

24 лютого 2022 року шоумен опублікував звернення, де заявив, що йому "соромно" за РФ. Ба більше, чоловік навіть попросив вибачення.

Мені особливо страшно, що я зараз відвіз сина до школи, а мої друзі у Києві та інших українських містах ідуть до бомбосховища. Мені дуже соромно. Мені дуже боляче. І я не маю слів. Вибачте, друзі-українці, вибачте. Тільки таке не прощають,

– писав тоді Шепелєв.

Дмитро Шепелєв "перевзувся" під час повномасштабної війни / Скриншот з інстаграм-сторіс

Спершу росіяни вимагали звільнити Дмитра з телеканалу через його позицію щодо війни, через що той зник приблизно на місяць з медійного простору.

Та за короткий час ведучий зрозумів, що найкраще у цій ситуації йому "перевзутись" й продовжувати заробляти криваві російські рублі. Він заявив, що "його дім – там, де робота і сім'я", маючи на увазі Росію, через яку вже багато років гинуть українці.

Дмитро Шепелєв / Фото з інстаграму ведучого

У соцмережах він більше не обговорює свою громадянську позицію, однак активно поширював кадри подорожі містами країни-агресорки.

Уже до кінця 2022 року глядачі почали все частіше бачити Дмитра на телеканалах.

Та у 2023 році Шепелєв наважився по-справжньому на огидний вчинок. Він приїхав до Маріуполя, де росіяни вбили тисячі невинних людей. У місті, яке просочене кров'ю, він вирішив знімати шоу про тварин "У колі друзів" для пропагандистського каналу "Россия-1". Зрадник розповідав про "порятунок тварин з-під обстрілів".

Дмитро Шепелєв знімав шоу у Маріуполі / Скриншот з відео

Та у 2024 році Шепелєв втратив цю роль, а його місце у проєкті зайняв інший пропагандист – Сергій Друзьяк.

Де зараз Дмитро Шепелєв?

Втрата роботи у шоу не стала єдиною. Ведучий також перестав вести подкасти на радіо. У цьому році ЗМІ писали, що Шепелєв, "безробітний вдівець Жанни Фріске", почав роботу над пілотним випуском музичного проєкту "Кохання з першої ноти" для російського телеканалу.

У соцмережах доволі часто публікує романтичні фото з новою обраницею та своїх дітей. Очевидно, що країна, яка подарувала йому поштовх у телевізійну кар'єру, залишається для нього байдужою. Шепелєв краще віддасть перевагу кривавим рублям, ніж свідомій та відвертій громадянській позиції без "перевзування".

