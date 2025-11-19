Жидков народився у Росії у місті Тамбов. Уже під час концертної діяльності взяв творчий псевдонім – Тамбовський вовк. Освіту також здобував у РФ, навчаючись на інженера-системотехніка. Служив в армії, а після того два роки пропрацював у правоохоронних органах. Вже у 1993 році почав виступати у КВК у команді "Тамбовські вовки", пізніше був частиною колективу "Тапкіни діти", де капітаном був Степан Казанін. Дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу, як розвивалась кар'єра гумориста та де зараз Валерій Жидков.

До теми Де зараз учасник "Кварталу 95" Степан Казанін, який народився у Росії

Робота у "Кварталі" та повномасштабна війна

Уже у 2003 році почав працювати сценаристом Студії "Квартал 95". Згодом почав виступати зі стендапом, а також виступав на інших майданчиках.

Валерій Жидков / Фото з інстаграму гумориста

Коли розпочалась повномасштабна війна, чоловік був у Києві. Родину вивіз за кордон, а сам поїхав на Закарпаття, та згодом повернувся до столиці. Відомо, що у червні 2022 року Жидков уже отримав українське громадянство.

Під час виступу з концертом у Польщі засудив російську агресію. Гуморист виступав із благодійними виступами, щоб підтримувати ЗСУ. У соцмережах публікував чимало постів на підтримку України, а також висміював армію Росії.

Особисте життя

В університетські роки гуморист познайомився з Марією, яка згодом стала його дружиною. Їхні стосунки нагадували американські гірки, та згодом переросли у міцну родину. Коли Валерій ухвалив рішення переїхати до України, то кохана поїхала разом із Жидковим.

Валерій Жидков з дружиною / Фото з інстаграму гумориста

У пари народилось двоє дітей – доньки Єлизавета та Софія.

Діти Валерія Жидкова / Фото з інстаграму коміка

Відомо, що Марія працювала концертним директором Валерія і майже все життя уникає публічності. Вперше у світ вийшла з чоловіком у 2019 році на світський захід.

Де зараз Валерій Жидков?

За якийсь час гуморист зник із публічного простору та перестав вести соцмережі. У лютому цього року Євген Кошовий повідомив, що його колега без будь-якого попередження виїхав з України.

Він (Валерій Жидков – ред. 24 Канал) не працює. Він поїхав, не знаю, чи можна це назвати "по-англійськи", чи ні. Коли я дізнався, що він пішов, це було несподівано. Я прийшов, а мені сказали: "Валєра поїхав". Ну поїхав і поїхав. Означає, що такий ти "сильний" чувак,

– висловився шоумен.

В інстаграмі поточне розташування облікового запису Жидкова відзначає США. Тож, ймовірно, комік із родиною перебуває там зараз.

Валерій Жидков виїхав за кордон / Скриншот з інстаграму

Також читайте, де зараз кум Зеленського – Олександр Пікалов, який після початку війни долучився до НГУ.