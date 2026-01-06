Юрій Великий є не тільки сольним гумористом, але й актором та сценаристом "Кварталу 95". У матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь більше про біографію коміка, особисте життя та один з гучних скандалів.

Як починалась кар'єра Юрія Великого?

Юрій Великий народився в Одеській області у місті Подільськ. У 2002 році здобув вищу освіту – отримав диплом з морського права в Одеському національному морському університеті. Потім вивчився на управління морським транспортом. Попри таку спеціальність Юрій зрозумів, що хоче займатися творчістю.

Подільськ – це моя мала батьківщина. Де я народився, де живуть батьки. Але становлення як творчої людини відбулось в Одесі. Я з 6 років там проводив усі канікули й розумів, що рано чи пізно поїду туди навчатися і жити. У творчому плані я позиціюю себе як одесит,

– розповідав Юрій Великий.



Юрій Великий у дитинстві і зараз / Фото з інстаграму "Кварталу 95"

У студентські роки Великий познайомився з Сергієм Цвіловським, учасником команди КВК "Флібустьєри". Так вони почали грати разом. У 2005 році створили дует "Брати Шумахери", з яким виступали на різних шоу та одеських телеканалах.

Згодом дует став учасником інших гумористичних проєктів: "Бійцівський клуб", "Київ Вечірній", "Вечірній Квартал". "Брати Шумахери" виступали з "Кварталом" з 2009 до 2016 року.

Ми хотіли розвиватися як актори й писати більше для себе. Ми не могли писати собі й не писати їм. Це була розмова з Володимиром Зеленським. Без скандалів,

– так Юрій Великий описав відхід від "Кварталу".

"Брати Шумахери" / Скриншот з відео

У 2019 році колектив "Братів Шумахерів" розпався. Юрій створив власний ютуб-канал, де публікував гумористичні відео. Зараз на нього підписані понад 1,2 мільйона людей. На той час йому знову запропонували місце у "Кварталі 95" – Юрій погодився й повернувся до роботи в студії.

До слова, Сергій Цвіловський, ймовірно, переїхав за кордон. Як розповідав Юрій Великий, український номер його колишнього друга – неактивний, тому між ними немає комунікації. Хоч розпад гурту відбувся без сварок.

Скандал і потрапляння у "Миротворець"

У січні 2024 року "Квартал 95" потрапив у гучний скандал через один із номерів. У ньому зобразили вимушену переселенку зі Скадовська (що тимчасово окупований), яка погано спілкувалась українською та перекручувала слова, зокрема й назву міста.

Акторами у цій сценці були Ірина Гатун та Юрій Великий, тому на них обрушилась найбільша кількість критики. Гуморист потрапив до "Миротворця": причиною назвали "публічну наругу над українськими громадянами, які перебувають на окупованих територіях". Зараз його профіль видалено з бази.

Так, це невдалий жарт. Його не повинно було бути. Але він там стояв і ні в кого не викликав запитання. Я не виправдовую себе, але кажу, що це справді можна не помітити. Ми нікого не хотіли образити. Я це визнав і зробив висновки,

– так Юрій Великий прокоментував скандал.

Де зараз Юрій Великий?

Гуморист продовжує займатися тим, що вдається йому найкраще. Він працює актором у "Кварталі 95", але продовжує створювати власні комедійні відео, де пародіює різних політиків, громадських діячів і публічних персон.

Одна з пародій Юрія Великого: відео

Серед них Трамп, Зеленський, Путін, росіяни-путіністи, пропагандисти й багато інших.

Образ президента – один із тих, у які я вже давно вжився. Це, напевно, один із найпростіших для мене образів, він дається легко,

– зізнавався Юрій Великий.



Юрій Великий та Володимир Зеленський / Скриншот з відео

Разом з іншими "кварталівцями" Юрій Великий їздить виступати до військових, медиків, волонтерів, рятувальників, родин захисників.

Для нас це велика честь виступати перед такими глядачами. Коли бачиш цих людей, ти розумієш – це справжні залізні люди. І коли після концерту фотографуємось з глядачами, видно по їхніх обличчях, що їм це дуже потрібно,

– казав гуморист.

Щодо особистого життя, у грудні 2024 року Юрій Великий поділився новинами: він одружився. Його обраницю звуть Аліна.

Вони побудували не тільки сім'ю, але й займаютьcя сольною кар'єрою Юрія Великого і разом виступають на концертах.

"Між нами бувають, не скажу, що сварки, але суперечки точно. Але в цьому є плюс: коли ти багато років працюєш у сфері гумору, то можеш не помітити якихось моментів, де ще може бути щось смішне. А вона помічає і часто підказує речі, які справді працюють. Та найголовніше, коли виходиш на сцену з близькою людиною, ти відчуваєш особливу емоцію", – розповідав комік.