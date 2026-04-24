Судді ігноруватимуть представників Росії та Ізраїлю на Венеційській бієнале. Про це пише італійське видання Ansa.

Попри заклики міжнародної спільноти виключити Росію та Ізраїль з бієнале, представників цих країн все-таки допустили до участі. Тому країни зможуть брати участь у виставці та презентувати свої павільйони.

Однак російські та ізраїльські проєкти не допускають до конкурсної програми. Вони не зможуть здобути головних нагород – "Золотого" та "Срібного левів", додають у Adnkronos.

Як вказано в заяві, журі "утримається від розгляду країн, лідери яких наразі звинувачені у злочинах проти людяності". Мова йде про провадження Міжнародного кримінального суду щодо Росії та Ізраїлю.

Журі Biennale Arte, як і всі журі Венеційської бієнале, діє з повною автономією та незалежністю суджень у здійсненні своїх функцій,

– зазначили у пресслужбі.

Це означає, що журі діють незалежно від організаторів, тому мають повну свободу у визначенні лауреатів. Водночас вони не мають впливу на участь національних павільйонів.

Зверніть увагу! Венеційська бієнале – це одна з найважливіших міжнародних виставок сучасного мистецтва. Захід відбувається раз на 2 роки. Країни представляють свої павільйони – експозиції в різних локаціях Венеції. Україна бере участь у Венеційській бієнале з 2001 року.

