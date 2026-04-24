Судьи будут игнорировать представителей России и Израиля на Венецианской биеннале. Об этом пишет итальянское издание Ansa.
Несмотря на призывы международного сообщества исключить Россию и Израиль из биеннале, представителей этих стран все-таки допустили к участию. Поэтому страны смогут участвовать в выставке и презентовать свои павильоны.
Однако российские и израильские проекты не допускают к конкурсной программе. Они не смогут получить главных наград – "Золотого" и "Серебряного львов", добавляют в Adnkronos.
Как указано в заявлении, жюри "воздержится от рассмотрения стран, лидеры которых сейчас обвиняются в преступлениях против человечности". Речь идет о производстве Международного уголовного суда в отношении России и Израиля.
Жюри Biennale Arte, как и все жюри Венецианской биеннале, действует с полной автономией и независимостью суждений в осуществлении своих функций,
– отметили в пресс-службе.
Это означает, что жюри действуют независимо от организаторов, поэтому имеют полную свободу в определении лауреатов. В то же время они не имеют влияния на участие национальных павильонов.
Обратите внимание! Венецианская биеннале – это одна из важнейших международных выставок современного искусства. Мероприятие проходит раз в 2 года. Страны представляют свои павильоны – экспозиции в разных локациях Венеции. Украина участвует в Венецианской биеннале с 2001 года.
Что известно о скандале вокруг Венецианской биеннале?
- В 2022 году Россия не участвовала в Венецианской биеннале. Российские художники осудили войну и отказались представлять свой национальный павильон. В 2024 году России снова не было на художественном конкурсе.
- В марте 2026 в России заявили о намерении вернуться на Венецианскую биеннале, и уже через несколько дней страна действительно оказалась в официальном списке участников. К слову, комиссар павильона – Анастасия Карнеева, дочь заместителя директора "Ростеха".
- Такое решение вызвало критику со стороны украинского и международного культурного сообщества. Министр иностранных дел Андрей Сибига и министр культуры Татьяна Бережная выступили с совместным заявлением о том, что Венецианская биеннале не может стать инструментом для отбеливания российских военных преступлений.
- Организаторы Венецианской биеннале отвечали, что участие России не нарушает правил. Вроде санкции не запрещают российским художникам быть участниками культурных мероприятий.