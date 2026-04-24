Судьи будут игнорировать представителей России и Израиля на Венецианской биеннале. Об этом пишет итальянское издание Ansa.

Несмотря на призывы международного сообщества исключить Россию и Израиль из биеннале, представителей этих стран все-таки допустили к участию. Поэтому страны смогут участвовать в выставке и презентовать свои павильоны.

Однако российские и израильские проекты не допускают к конкурсной программе. Они не смогут получить главных наград – "Золотого" и "Серебряного львов", добавляют в Adnkronos.

Как указано в заявлении, жюри "воздержится от рассмотрения стран, лидеры которых сейчас обвиняются в преступлениях против человечности". Речь идет о производстве Международного уголовного суда в отношении России и Израиля.

Жюри Biennale Arte, как и все жюри Венецианской биеннале, действует с полной автономией и независимостью суждений в осуществлении своих функций,

– отметили в пресс-службе.

Это означает, что жюри действуют независимо от организаторов, поэтому имеют полную свободу в определении лауреатов. В то же время они не имеют влияния на участие национальных павильонов.

Обратите внимание! Венецианская биеннале – это одна из важнейших международных выставок современного искусства. Мероприятие проходит раз в 2 года. Страны представляют свои павильоны – экспозиции в разных локациях Венеции. Украина участвует в Венецианской биеннале с 2001 года.

