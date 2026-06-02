Об этом сообщили на официальной инстаграм-странице фестиваля "Поколение Львов".

Мика Ньютон выступит на фестивале "Поколение" в воскресенье, 7 июня. Певица представит украиноязычную программу.

Львов, неожиданная и очень приятная новость! Мику Ньютон мы не отпускаем в Америку и забираем с собой во Львов. Вы писали, вы просили – мы сделали. Хотим, чтобы вы тоже почувствовали атмосферу, которая была в Киеве,

– говорится в заметке.

Фестиваль пройдет на территории !FESTrepublic, который расположен на улице Старознесенская, 24-26. В пятницу он продлится с 16:00 до 22:00, а в субботу и воскресенье – с 15:00 до 22:00. В этом сезоне команда "Поколения" собирает средства на нужды 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия".

Однодневный билет стоит 900 гривен, а в дни события – 1000 гривен. Вход свободный для детей до 12 лет в сопровождении родителей. На один из дней фестиваля команда предоставляет билеты людям с инвалидностью 1 и 2 группы, пенсионерам по возрасту, военным при наличии УБД. Чтобы получить их, нужно заполнить гугл-форму.

На фестивале "Поколение" также выступят: группы "Друга Ріка", "Скай" и "ТНМК", Александр Положинский, Святослав Вакарчук, LAMA, Женя Галич.

