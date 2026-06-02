Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці фестивалю "Покоління Львів".

Міка Ньютон виступить на фестивалі "Покоління" в неділю, 7 червня. Співачка представить україномовну програму.

Львів, неочікувана та дуже приємна новина! Міку Ньютон ми не відпускаємо до Америки та забираємо з собою у Львів. Ви писали, ви просили – ми зробили. Хочемо, щоб ви теж відчули атмосферу, яка була у Києві,

– йдеться у дописі.

Фестиваль пройде на території !FESTrepublic, який розташований на вулиці Старознесенська, 24-26. У п'ятницю він триватиме з 16:00 до 22:00, а в суботу та неділю – з 15:00 до 22:00. Цього сезону команда "Покоління" збирає кошти на потреби 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія".

Одноденний квиток коштує 900 гривень, а в дні події – 1000 гривень. Вхід вільний для дітей віком до 12 років у супроводі батьків. На один із днів фестивалю команда надає квитки людям з інвалідністю 1 та 2 групи, пенсіонерам за віком, військовим за наявності УБД. Щоб отримати їх, потрібно заповнити гугл-форму.

На фестивалі "Покоління" також виступлять: гурти "Друга Ріка", "Скай" і "ТНМК", Олександр Положинський, Святослав Вакарчук, LAMA, Женя Галич.

