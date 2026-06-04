Уже цього тижня, з 5 по 7 червня, на території !FESTrepublic відбудеться фестиваль, який зібрав рекордну кількість культових хедлайнерів за один вікенд. Більше про "Покоління" – дізнавайтесь далі на 24 Каналі.

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Хто виступить на "Поколінні" у Львові?

Перший літній вікенд у Львові буде по-справжньому зірковим. До міста приїдуть чимало артистів, чию творчість люблять мільйони.

5 червня

Лідер рок-гурту O.Torvald Женя Галич готує особливу акустичну програму – лише голос, гітара та пісні, які зазвичай співають на нічних кухнях чи в машині під дощем.

готує особливу акустичну програму – лише голос, гітара та пісні, які зазвичай співають на нічних кухнях чи в машині під дощем. Найочікуваніший спеціальний гість фестивалю – Святослав Вакарчук з романтичною акустичною програмою.

6 червня

LAMA привезе суміш гарячої енергії та лірики.

привезе суміш гарячої енергії та лірики. Гурт СКАЙ підніме градус емоцій улюбленими треками, які всі знають напам'ять.

підніме градус емоцій улюбленими треками, які всі знають напам'ять. Хедлайнером вечора стане гурт "Друга Ріка", який не лише зіграє перевірені часом "Секрет" чи "Так мало тут тебе", а й презентує львів'янам наживо пісні з нового альбому, зокрема треки "7'Я в онлайні" та "МИ".

7 червня

Після тріумфального виступу Міки Ньютон у Києві, про який гуділи соцмережі, багато людей звертались до організаторів з проханням зробити ще один виступ у Львові.

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Ми не відпустили Міку Ньютон в Лос-Анджелес і попросили її доєднатись та виступити у Львові! Тож це вперше, коли ми додаємо в лайн-ап артиста, за пару днів до початку фестивалю! Ви просили, ми зробили! Міка Ньютон виступить у Львові 7 червня, вперше за 14 років,

– поділився організатор фестивалю Роман Жолобак.

Також цього вечора на сцені "Покоління" виступлять Олександр Положинський та культові ТНМК.



Програма фестивалю "Покоління" у Львові / Фото пресслужби

Квитки можна придбати за посиланням. Вхід для дітей до 12 років у супроводі батьків – вільний.

Окрім потужної музичної програми фестиваль вже оголосив потужну благодійну мету, над якою працюватиме протягом літнього сезону, – збір коштів на потреби бригади НГУ "Хартія".

Також військовослужбовці зі статусом УБД, особи з інвалідністю І або ІІ групи та пенсіонери за віком мають можливість отримати пільговий квиток на один з днів фестивалю. Для цього потрібно заповнити спеціальну анкету.