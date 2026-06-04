Уже на этой неделе, с 5 по 7 июня, на территории !FESTrepublic состоится фестиваль, который собрал рекордное количество культовых хедлайнеров за один уикенд. Больше о "Поколении" – узнавайте дальше на 24 Канале.
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Кто выступит на "Поколении" во Львове?
Первый летний уикенд во Львове будет по-настоящему звездным. В город приедут немало артистов, чье творчество любят миллионы.
5 июня
- Лидер рок-группы O.Torvald Женя Галич готовит особую акустическую программу – только голос, гитара и песни, которые обычно поют на ночных кухнях или в машине под дождем.
- Самый ожидаемый специальный гость фестиваля – Святослав Вакарчук с романтической акустической программой.
6 июня
- LAMA привезет смесь горячей энергии и лирики.
- Группа СКАЙ поднимет градус эмоций любимыми треками, которые все знают наизусть.
- Хедлайнером вечера станет группа "Друга Рика", которая не только сыграет проверенные временем "Секрет" или "Так мало здесь тебя", но и представит львовянам вживую песни с нового альбома, в частности треки "7'Я в онлайне" и "МЫ".
7 июня
После триумфального выступления Мики Ньютон в Киеве, о котором гудели соцсети, многие люди обращались к организаторам с просьбой сделать еще одно выступление во Львове.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Мы не отпустили Мику Ньютон в Лос-Анджелес и попросили ее присоединиться и выступить во Львове! Поэтому это впервые, когда мы добавляем в лайн-ап артиста, за пару дней до начала фестиваля! Вы просили, мы сделали! Мика Ньютон выступит во Львове 7 июня, впервые за 14 лет,
– поделился организатор фестиваля Роман Жолобак.
Также в этот вечер на сцене "Поколение" выступят Александр Положинский и культовые ТНМК.
Программа фестиваля "Поколение" во Львове / Фото пресс-службы
Билеты можно приобрести по ссылке. Вход для детей до 12 лет в сопровождении родителей – свободный.
Кроме мощной музыкальной программы фестиваль уже объявил мощную благотворительную цель, над которой будет работать в течение летнего сезона, – сбор средств на нужды бригады НГУ "Хартия".
Также военнослужащие со статусом УБД, лица с инвалидностью I или II группы и пенсионеры по возрасту имеют возможность получить льготный билет на один из дней фестиваля. Для этого нужно заполнить специальную анкету.