Также под ударом оказались объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в интервью общественной инициативе "Игла" сообщил заместитель министра культуры Иван Вербицкий.
Смотрите также "Россия не могла этого не знать": в Днепре разрушен дом с центром православной культуры МП
Где больше всего уничтожено исторических памятников?
В Украине за время полномасштабной войны разрушено или повреждено 1723 объекта культурного наследия. Об этом сообщил заместитель министра культуры Иван Вербицкий, отметив масштабы потерь в разных регионах страны.
Больше всего разрушений зафиксировано в прифронтовых и деоккупированных областях. В пятерку регионов, которые понесли наибольшие потери, вошли Харьковская область – 349 объектов, Херсонская – 302, Одесская – 200, Донецкая – 195, а также Киев и Киевская область – 173 памятника. Кроме этого, повреждено 2524 объекта культурной инфраструктуры, из которых 513 полностью уничтожено. Среди наиболее пострадавших – библиотеки, музеи, дома культуры и другие учреждения.
Какие области больше всего пострадали / Инфографика "Игла"
Под удар попали и объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности, речь идет об исторических центрах Львова и Одессы, а также ансамбли Софийского собора и Киево-Печерской лавры в Киеве.
В Министерстве культуры отмечают, что для сохранения наследия ведется сотрудничество с Силами обороны Украины. В частности, действует отдельное подразделение, которое участвует в подготовке решений по эвакуации музейных ценностей и защиты объектов.
Представители подразделения приобщаются к разработке нормативно-правовых актов, например предоставляли предложения к решениям по эвакуации музейных предметов и ценностей. Целенаправленное уничтожение культурного наследия Украины является серьезным нарушением норм международного гуманитарного права, в частности Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда, что квалифицирует прямые нападения на здания, предназначенные для религиозных, образовательных, художественных, научных или благотворительных целей, а также на исторические памятники как военные преступления,
– говорит Вербицкий.
В то же время эксперты отмечают, что угрозы для памятников существуют не только из-за боевых действий. Председатель общественной инициативы "Игла" Ирина Федорив обратила внимание на необходимость усиления законодательной защиты культурного наследия в Украине.
Как усилить защиту культурного наследия / Фото "Игла"
Она призвала Верховную Раду как можно быстрее доработать законопроект №11481, направленный на охрану памятников. По ее словам, важно не допустить изменений, которые могут ослабить его действие в интересах застройщиков.
Какие памятники культуры пострадали недавно от обстрелов?
Обломки российского дрона в Киеве разрушили здания на Банковой, в частности архитектурный памятник с 56 квартирами, в результате чего погибли два человека. Киевская городская администрация создала комиссию для оценки и восстановления поврежденных зданий. Атака также нанесла ущерб Дому писателей, выбив окна и повредив фасад, и Усадьбе Сары Бродской, что имеет важное культурное значение для Киева.
Из-за российской атаки повреждениям подвергся памятник архитектуры национального значения – ансамбль Бернардинского монастыря. Он расположен на территории исторического ареала Львова, который внесен в международный список культурных ценностей под усиленной защитой. Пожаром охватило примурные здания комплекса. Степень повреждения сейчас определяют специалисты.
Во Львове во время российской атаки пострадало здание Львовского органного зала, выбито около десятка больших исторических окон. Несмотря на повреждения, концертный зал продолжает свою деятельность, запланировано оперативно-противоаварийную работу для восстановления.