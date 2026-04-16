Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.
Что написал Филатов о разрушенном здании в Днепре?
По словам Бориса Филатова, разрушенный дом был расположен на улице Шевченко, 23. На первом этаже дома действовал "Центр православной культуры "Лествица", который связан с Украинской православной церковью Московского патриархата.
Там также были библиотека и домашний храм Иоанна Лествичника.
Оккупанты, когда запускали туда ракету, не могли этого не знать,
– подчеркнул мэр Днепра.
В разрушенном доме в Днепре был расположен центр православной культуры МП / Фото Общественного
Филатов также отметил, что очень интересно, будет ли какое-то заявление по этому поводу со стороны представителей МП.
Какие еще последствия атаки по Днепру 16 апреля?
В Днепре прогремела серия взрывов. Произошло несколько пожаров, повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом.
27 человек получили ранения. 14 из них – госпитализированы, 5 человек в тяжелом состоянии.
Также погибли по меньшей мере 3 человека. По данным главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, спасатели достали из изуродованного вражеским ударом дома тело женщины.