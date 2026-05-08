Об этом сообщили на фейсбук-странице театра. К сообщению прикреплены фото поврежденного здания.

Работники Днепровского национального театра оперы и балета находились в укрытии, когда россияне атаковали город. К счастью, никто не пострадал.

Городской совет предложил театру помощь сразу после обстрела. Также коллектив сотрудничает с гуманитарной миссией "Пролиска", которая предоставит материалы, чтобы временно закрыть поврежденные окна.

Несмотря на все, театр продолжает работать. Мы и в дальнейшем будем дарить нашим зрителям силу искусства, эмоции, музыку и культуру, которая поддерживает людей даже в самые темные времена войны. Спасибо всем за поддержку,

– говорится в заметке.

Россияне повредили театр оперы и балета в Днепре / Фото с фейсбук-страницы театра

Отметим, что враг обстрелял Днепропетровскую область и сегодня, 8 мая, об этом в своем телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Россияне почти 30 раз атаковали область беспилотниками, артиллерией и авиабомбой. В Павлограде повреждены более 10 частных домов и автомобилей. Три человека получили ранения.

Также под атакой находились Синельниковский и Никопольский районы.

Что известно об атаке на Днепр 7 мая?

В результате атаки на Днепр 7 мая повреждения получили многоквартирные дома, гаражи, автомобили, предприятие пищевой промышленности, учреждения культуры.

Два человека пострадали: 21-летняя беременная женщина и 45-летний мужчина.

7 мая в Днепре объявили день траура по погибшим в результате российских атак с 25 апреля по 6 мая. Враг унес жизни 14 человек.